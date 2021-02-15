Три в одном: Станет ли Пенсионный фонд единым социальным ведомством

На должность главы Пенсионного фонда России назначили Андрея Кигима. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

На прошлой неделе на должность главы Пенсионного фонда России назначили Андрея Кигима. До этого он восемь лет возглавлял другой внебюджетный фонд - социального страхования (ФСС). Это тут же породило слухи. Мол, после реформы институтов развития, когда их все объединили под управлением ВЭБ.РФ, в правительстве задумались и о реформе внебюджетных фондов. Цель - создать единый социальный орган. На базе ПФР.

СПРАВКА «КП»

Что такое внебюджетные фонды

В их число входят три структуры: Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и Фонд обязательного медстрахования. Сокращенно: ПФР, ФСС и ФОМС. Первый занимается выплатами пенсий, социальных пособий и маткапитала. Второй – платит декретные и компенсации при несчастных случаях на производстве. А третий – обеспечивает бесплатную медицину, перераспределяя бюджетные средства в карманы страховых компаний при посредничестве больниц. На содержание трех фондов ежегодно уходит 150 млрд бюджетных рублей.

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Рабочая идея, которую обсуждают в правительстве, – создать на базе трех фондов один. Некий социальный мегарегулятор, который будет решать все социальные вопросы. Приводились такие аргументы за то, чтобы это сделать:

1. Выгоднее для казны

По примерным оценкам экспертов, если исключить дублирующие функции, сократить лишних сотрудников, освободить ненужные здания, то экономия бюджета может составить около 100 млрд рублей в год (то есть на две трети от нынешних расходов).

2. Удобнее для населения

Из-за обилия ведомств возникает путаница. Люди зачастую не знают, куда именно им обращаться. И хотя во многих случаях стандартные проблемы можно решить в многофункциональных центрах, профильное ведомство все же нужно. Но лучше одно, а не три.

3. Проще для бизнеса

Обилие разных бюрократических структур создает дополнительные трудности и для бизнеса. Каждый фонд приходит с проверками. И в каждый нужно сдавать отдельную отчетность. Упростить жизнь предпринимателям было бы правильным решением, особенно в русле еще одной реформы - так называемой «регуляторной гильотины».

4. Прозрачнее для проверяющих

Проверять один фонд на эффективность будет проще. Например, той же Счетной палате. Скандалы с сотрудниками каждого из фондов происходят регулярно. В основном из-за нецелевого использования средств.

«РЕЗЕРВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ГОСРАСХОДОВ»

Разговоры о том, что нам срочно нужна реформа социальной бюрократии, шли уже несколько лет. Но каждый раз все инициативы быстро затухали. То ли фонды убеждали правительство, что без них никуда. То ли задача слишком непосильная, а риски – высоки. Пенсии, больничные и социальные пособия платятся. А работающую систему ломать не хочется. Хотя примерно так же еще 10 лет назад наверняка рассуждали насчет Сбербанка и «Почты России». А потом оказалось, что все это чепуха. И «слоны» могут танцевать. Просто дирижеры нужны были правильные.

В новом правительстве Мишустина все наоборот. Во-первых, от ведомств требуют максимальной эффективности. Во-вторых, готовы на радикальные шаги. Тем более, если рассуждать рационально, все предпосылки для объединения трех фондов и сокращения армии чиновников уже есть. Некоторые сотрудники Фонда соцстраха, где долгие годы работал Кигим, указывали даже в своих научных работах. Наверняка эти идеи не прошли мимо нового главы ПФР.

- Данные об одном и том же гражданине учитываются одновременно в информационных базах всех трех внебюджетных фондов, что, несомненно, является резервом для оптимизации госрасходов, - писал в своей научной работе Андрей Ельцин, аспирант Плехановского Университета и сотрудник ФСС в журнале «Вопросы экономики и юридической практики» еще в 2018 году. - Одновременно нельзя не учитывать и структурную однородность ПФР, ФСС и ФОМС, отделения и филиалы которых организованы во всех крупных городах и районах субъектов РФ по принципу доступности и максимальному охвату населения. Объединение внебюджетных фондов в единую организационную структуру позволит резко сократить государственные расходы на содержание аппарата фондов.

При этом 100 миллиардов сэкономленных рублей в год, если верить расчетам экспертов, для нынешнего дефицитного федерального бюджета будут совсем не лишними.

ГРЯДЕТ НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА?

Помимо возможного объединения трех фондов, перед Кигимом стоят и другие задачи. Внутри самого ПФР. Во-первых, нужно решить, что делать с накопительной частью пенсии. Она заморожена восьмой год подряд. И этот механизм давно пора оживить и сделать полноценным. Во-вторых, необходимо что-то сделать с неравенством между работающими и неработающими пенсионерами. Отмена индексации для первых большинством россиян воспринимается как несправедливость.

- Принцип «я плачу за других сегодня - другие заплатят за меня завтра» вызывает не только все больше недовольства, но и банальные сомнения в его выполнимости. Наиболее продвинутые страны, например, США и Великобритания, уже давно внедрили и индивидуальные пенсионные системы, и добровольные схемы формирования пенсионных планов. В США всего чуть более 10% активов пенсионной системы управляется государством и относится к солидарным схемам, - говорит известный экономист Андрей Мовчан.

Да, многие скажут, что ПФР - это лишь технический орган. Мол, он лишь выполняет задачи, которые ему спускают из Кремля и Кабмина. Но так можно сказать и о правительстве в целом, которое номинально представляет собой исполнительную власть, но при этом генерирует наибольшее число рабочих законов (в отличие от депутатов, обожающих популизм и хайп).

В основе любых пенсионных систем лежит страховой принцип. То есть большое число людей платит взносы, а получают только те, кто дожил до страхового случая (читай - пенсионного возраста). Строить такие модели очень сложно, особенно в масштабах государства и с горизонтом планирования в несколько десятков лет. Возможно, опыт Кигима (в том числе в коммерческих страховых компаниях и ассоциациях) поможет ему навести порядок в пенсионной системе. Она в России стабильно меняется каждые 7 - 10 лет. И доверия к ней давно нет.

Как распределяются наши страховые взносы*

Фонд и доля от зарплаты

Пенсионный - 22%

Медстрах - 5,1%

Соцстрах - 2,9%

Всего - 30%

* Их платят все официально работающие россияне. При этом для компаний из разных отраслей могут действовать как льготы, так и надбавки по уплате различных страховых взносов.

На основе статьи 34 Налогового кодекса РФ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько тратят внебюджетные фонды

ПФР – 9,3 триллиона*

ФОМС – 2,3 триллиона

ФСС – 0,8 триллиона

* В эту сумму включены как страховые сборы, так и прямой трансферт из бюджета. Сейчас он составляет 3,2 трлн рублей. По сути, это дефицит бюджета ПФР (то есть разница между его расходами и доходами). Хотя официально его так не называют.

По данным бюджетов фондов на 2020 год.

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