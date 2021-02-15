В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожилой мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавирусной инфекции, сделанной в университетской больнице Ираклиона на Крите.

Как сообщает общественное телевидение ERT, мужчине было 85 лет. После сделанной прививки он сидел в приемной и внезапно упал. Медработники прибежали сразу и постарались помочь, однако он скончался, прежде чем его перевели в реанимацию.

Как уточняется, согласно предварительной оценке, смерть мужчины наступила по причинам, не связанным с вакцинацией и не из-за аллергического анафилактического шока.

Медики полагают, что это была внезапная смерть, которая совпала с вакцинацией, поясняя, что с научной точки зрения смерти после какой-либо прививки не наблюдалось. Для определения точных причин смерти врачи потребовали срочную судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в начале февраля не менее 15 пожилых людей умерли после прививки от коронавируса в Нидерландах. Большинство погибших были в возрасте 85 лет и старше.