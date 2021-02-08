Не менее 15 пожилых людей умерли после прививки от коронавируса в Нидерландах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нидерландах не менее 15 человек, получивших прививку от коронавируса, умерли в течение девяти дней после вакцинации.

Как сообщает издание NL Times, по данным голландского исследовательского центра фармацевтических рисков Lareb, все умершие имели проблемы со здоровьем. Двоим погибшим было от 70 до 84 лет, а остальные были в возрасте 85 лет и старше.

«Примерно у половины из них развились симптомы, идентифицированные как побочные эффекты, такие как лихорадка, тошнота и общее недомогание в течение нескольких дней после вакцинации. Это, возможно, способствовало ухудшению их и без того хрупкого состояния здоровья», - говорится в сообщении Lareb.

Напомним, днем ранее, стало известно, что в Германии не менее 14 привитых от COVID-19 постояльцев дома для престарелых заболели британским штаммом коронавируса. При этом им всем уже была сделана вторая инъекция Pfizer