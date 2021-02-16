Врач назвал три анализа, которые нужно сдать даже бессимптомно переболевшим коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

После коронавируса у пациентов зачастую наблюдаются осложнения и различные последствия для здоровья. Поэтому приболевшим инфекцией пациентам необходимы наблюдение и реабилитация, отличные от стандартных, «шаблонных» методов восстановления после болезней. В интервью kp.ru ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, какие анализы необходимо сдать даже бессимптомно переболевшим коронавирусом.

В минимальный перечень исследований после коронавируса вошли общеклиническое исследование крови, определение уровня С-реактивного белка и определение Д-димера - маркер риска образования тромбов.

- При легком или даже бессимптомном течении заболевания необходимо убедиться, что у пациентов нет активного воспаления в организме и симптомов повышения риска тромбообразования, - объяснила Маргарита Провоторова.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалист Роспотребнадзора также перечислила восемь самых частых проблем пациентов после коронавируса. Например, в список вошли сохраняющийся кашель, одышка, усталость, эпизоды повышения артериального давления и учащенного сердцебиения.

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