Выпавший снег обрадовал панду Диндин в Московском зоопарке. Фото: кадр из видео

Для многих обитателей Московского зоопарка наступившие в российской столице морозы и снегопад стали поводом для важной и необходимой работы: животные создают тропы, прорывают норы и расчищают свои вольеры от выпавшего снега. А вот для местной панды по имени Диндин выпавший снег – сплошное развлечение. Московский зоопарк во вторник, 16 февраля, рассказал в своем Instagram-аккаунте о зимних буднях веселой панды.

- Для нашей пандочки Диндин снег – это сплошное развлечение. Можно кататься с горки, со всего размаха плюхаться в сугробы, можно найти самый интересный снежок и долго играть с ним. Среди других развлечений: погонять шину, завалить елку, растрясти качели. В общем дел у нее очень много, - говорится в сообщении представителей зоопарка.

Напомним, накануне в Москве наблюдался рекордный снегопад: порывы ветра в столице России достигали 20 метров в секунду, в городе выпало около 65% месячной нормы осадков.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, в преддверии Дня всех влюблённых 14 февраля в Московском зоопарке панда Жуи показал свой талант живописца и кистью нарисовал валентинку. Работники зоопарка засняли весь процесс на камеру.