Фото рекордного снегопада в Москве 13 февраля 2021: как «черная метель» замела город

За последние дни в городе выпало около 65% месячной нормы осадков
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Москве уже вторые сутки идет сильный снегопад, порывы ветра в российской столице достигают 20 метров в секунду. Синоптики называют такое явление «черной метелью»: за последние дни в городе выпало около 65% месячной нормы осадков. Сайт kp.ru публикует фото рекордного снегопада в Москве 13 февраля 2021 года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
С шести утра в столице из-за снегопада наблюдаются девятибалльные пробки. Основные затруднения сейчас на участках: МКАД, Шоссе энтузиастов, Варшавское шоссе, на проспекте Андропова. В некоторых районах города пешеходом приходилось идти прямо по проезжей части, поскольку тротуары замело, а машины, в свою очередь, стояли в пробке.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Городские службы, по словам мэра Сергея Собянина, продолжают работать в усиленном режиме: за минувшие сутки коммунальщики вывезли с улиц города более 1,1 миллиона кубометров снега.
Фото: Иван Макеев
При этом общественный транспорт в Москве работает практически без сбоев, поэтому власти города посоветовали местным жителям воздержаться от использования личных автомобилей. В такую погоду лучше всего оставаться дома, а при необходимости ездить на общественном транспорте.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня несколько улиц и переулков в Москве могут частично перекрыть, чтобы ускорить процесс уборки и вывоза снега. В общей сложности на уборку улиц уйдет около трех суток.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе продлится до воскресения, 14 февраля, однако уже к сегодняшнему вечеру он заметки ослабнет.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото: Михаил ФРОЛОВ
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