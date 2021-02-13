Видео, как панда Жуи рисует валентинку, опубликовал Московский зоопарк Фото: Instagram.com

В преддверии Дня всех влюблённых панда Жуи в Московском зоопарке взялся за кисть и нарисовал валентинку. Работники зоопарка засняли весь процесс на камеру.

На кадрах можно увидеть, как панда, держит бамбуковую кисть, и через прутья вольера рисует на холсте. Из цветов в его распоряжении красный и желтый. Работники подкармливают Жуи и жестами рук подсказывают, как наносить линии кисти.

Московский зоопарк предлагает жителям столицы принять участие в конкурсе, и получить в подарок нарисованную Жуи валентинку.

Как сообщили в пресс-службе Московского зоопарка, для участия в конкурсе необходимо разместить в Stories своего Instagram - аккаунта видео с рисующей пандой Жуи и отметить аккаунт Московского зоопарка.

«Друзья, вы же знаете, что наш Жуи художник? К 14 февраля он подготовил подарок - валентинку, нарисованную собственной лапкой», - говорится в сообщении зоопарка.