Последние новости на утро 17 февраля 2021: Врач объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации

Врач объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации Фото: REUTERS

Последние новости на утро 17 февраля 2021 года: Врач объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации. Главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал, что это связано с неправильно выбранным лабораторным исследованием. Все дело в том, что поствакцинальный тест - это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Его так называют, поскольку все, что имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2.

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