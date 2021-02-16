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Весны не будет: в снегопадах и морозах в Москве виновата смена климатических эпох

Метеорологи считают, что зима не уйдет из Москвы даже в первых числах марта
Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВ
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Сначала Москву завалило снегом, а теперь в столицу нагрянул Генерал Мороз. Что происходит с погодой?

Сначала Москву завалило снегом, а теперь в столицу нагрянул Генерал Мороз. Что происходит с погодой?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сначала Москву завалило снегом, а теперь в столицу нагрянул Генерал Мороз. Что происходит с погодой? Об этом мы спросили главного специалиста Московского метеобюро метеоролога Татьяну Позднякову.

- Татьяна Георгиевна, как долго еще продлятся аномальные холода? Есть ли свет в конце тоннеля?

- В ближайшей перспективе периоды сильных морозов будут чередоваться с просто морозной погодой. Есть тенденция, что к 21 февраля морозы станут послабее - в Москве в ночные часы будет не более -20...-22 градус. А днем не холоднее -13...-15 градусов. Как погода себя поведет на праздничные дни сказать пока сложно, потому что на нас выходит очередной циклон. Скорее всего он принесет нам дальнейшее повышение температуры и снег, хотя и не такой сильный, как был во время “снегопада века”. Но это кратковременное явление, потому что вслед за циклоном уже 24 февраля начинается очередное вторжение холодного арктического воздуха.

Татьяна Позднякова

Татьяна Позднякова

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Когда в наши двери начнет стучаться весна?

- Это сложно сказать, потому что прогностические модели даже первых чисел марта очень противоречивы в своих оценках.

- То, что происходит, вписываются в концепцию глобального потепления? Известный критик этой теории экс-президент США Дональд Трамп ругался у себя в “Твиттере”: мол, и где же ваше глобальное потепление?