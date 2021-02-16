Весны не будет: в снегопадах и морозах в Москве виновата смена климатических эпох

Сначала Москву завалило снегом, а теперь в столицу нагрянул Генерал Мороз. Что происходит с погодой? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сначала Москву завалило снегом, а теперь в столицу нагрянул Генерал Мороз. Что происходит с погодой? Об этом мы спросили главного специалиста Московского метеобюро метеоролога Татьяну Позднякову.

- Татьяна Георгиевна, как долго еще продлятся аномальные холода? Есть ли свет в конце тоннеля?

- В ближайшей перспективе периоды сильных морозов будут чередоваться с просто морозной погодой. Есть тенденция, что к 21 февраля морозы станут послабее - в Москве в ночные часы будет не более -20...-22 градус. А днем не холоднее -13...-15 градусов. Как погода себя поведет на праздничные дни сказать пока сложно, потому что на нас выходит очередной циклон. Скорее всего он принесет нам дальнейшее повышение температуры и снег, хотя и не такой сильный, как был во время “снегопада века”. Но это кратковременное явление, потому что вслед за циклоном уже 24 февраля начинается очередное вторжение холодного арктического воздуха.

Татьяна Позднякова Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Когда в наши двери начнет стучаться весна?

- Это сложно сказать, потому что прогностические модели даже первых чисел марта очень противоречивы в своих оценках.

- То, что происходит, вписываются в концепцию глобального потепления? Известный критик этой теории экс-президент США Дональд Трамп ругался у себя в “Твиттере”: мол, и где же ваше глобальное потепление?