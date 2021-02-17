Путин оценил работу Госдумы в пандемию Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в среду, 17 февраля, отметил, что действующий созыв Государственной думы все пять лет показывает интенсивную и профессиональную работу, подчеркнув, что в условиях пандемии депутаты не только не сбавили, но даже нарастили темп.

«Уверен, что в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не осталось на потом, а следующий созыв Думы принял бы от вас качественное наследство без нерешенных, подвешенных на будущее вопросов», - сказал российский лидер.

Глава государства также выразил надежду, что благодаря совместной работе представителей всех фракций планы законодательной работы будут реализованы в срок, отметив, что стоящие задачи «требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации».

«Понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссий, подстегивает межпартийную конкуренцию» - добавил Путин, сообщив, что предстоящие парламентские выборы имеют исключительную значимость для страны, для развития стабильного и эффективного государства.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей речи Путин также заявил, что Россия не допустит попыток вмешательства в выборы. По его словам, страна заинтересована в том, чтобы «выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе»