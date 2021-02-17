В Польше назвали «Северный поток – 2» необходимым для Европы

В Польше указали на незаменимость «Северного потока – 2» для Европы Фото: REUTERS

Новость о рекордном росте поставок российского газа в страны Евросоюза, в том числе в Польшу, удивила и насмешила поляков. Так, читатели польской газеты Interia в комментариях пишут, что этот факт лишь доказывает, что газопровод «Северный поток – 2» необходим Европе.

Ранее стало известно, что в январе Польша закупила у «Газпрома» на 89,9% больше природного газа, чем обычно. Читатели выразили недоумение тем, что Варшава приняла такое решение после неоднократно высказываемой критики в адрес Москвы.

«Вы только посмотрите! Наше правительство не хотело русского газа, а тут вдруг мы стали его закупать в два раза больше», - написал один из комментаторов.

Другой отмечает, что «это только доказывает нужду Европы в «Северном потоке». Третий иронично спрашивает, «где все те люди, которые пророчили «Газпрому» банкротство?»

«Как так можно? Ведь «настоящий поляк» должен не покупать «этот русский газ», а героически мерзнуть со всей своей семьей», - с горьким сарказмом отметил четвертый читатель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе президент Польши Анджей Дуда в очередной раз призвал Евросоюз ужесточить санкции против России и ограничить возможности «Газпрома» в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии

12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).