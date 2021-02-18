В Иране произошло землетрясение, пострадали 10 человек

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в центральной части Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 17 февраля, в центральной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр подземных толчков находился примерно в 149 километрах к юго-востоку от города Шехре-Корд с населением около 129 тысяч человек, а их очаг залегал на глубине около десяти километров.

В результате землетрясения разрушены несколько зданий в городах Ясудж и Сисехт, пострадали не менее десяти человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на чрезвычайные службы страны. В некоторых пострадавших районах обесточены населенные пункты, перекрыты дороги.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в субботу, 13 февраля, в Японии произошло сильное землетрясение, магнитуда подземных толчков в некоторых районах достигла 7,3. Землетрясение ощущалось в девяти префектурах, но сильнее всего – в Мияги и Фукусиме. Тогда пострадали более 150 человек.