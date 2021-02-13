Видео землетрясения в Японии сняли очевидцы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня вечером в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,1. Очевидцы сняли видео землетрясения в Японии 13 февраля, в субботу. На опубликованных кадрах видно, как в домах местных жителей трясётся и качается мебель.

По информации национального метеорологического управления государства, подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах страны, включая столице государства. Сейчас землетрясение уже прекратилось, однако местные метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.

Как сообщал сайт kp.ru, метеорологи в Японии объявили угрозу цунами, но при этом отметили, что угрозы разрушений не ожидается. По телевидению граждан и гостей страны призвали временно не приближаться к береговой линии.

Эпицентр подземных толчков располагался в районе префектуры Фукусима. В настоящее время местная энергетическая компания устанавливает, не вызвало ли землетрясение внештатных ситуаций на атомной электростанции «Фукусима-1».