В Крыму назвали «глупостью» планы Украины Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале

Украина намерена достроить дамбу, чтобы не допустить подачу воды в Крым Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Комментируя заявление Киева о том, что Украина собирается достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал такие планы «глупостью». По его мнению, такая инициатива ни к чему не приведет, кроме пустой траты бюджетных денег.

Он пояснил, что сейчас в Крыму «ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова», поэтому возможность получать пресную воду с украинской территории становится для крымчан «все менее актуальной и интересной».

«Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость», - сказал Бобков в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что украинским политикам «пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Незалежная перекрыла еще весной 2014 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о «необходимости» достроить дамбу через Северо-Крымский канал, дабы не допустить воду из Днепра на полуостров, накануне заявил так называемый «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич.