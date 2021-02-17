Украина намерена достроить дамбу, чтобы не допустить подачу воды в Крым Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

Антон Кориневич, «постоянный представитель президента Украины в Крыму, заявил, что обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске необходимость достроить дамбу через канал, чтобы не допустить подачу воды на полуостров. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба «представительства».

- Есть некоторые вопросы, которые касаются укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым, а также мелиорации южных районов Херсонской области. Обсудили потребность достроить дамбу на 107-м километре канала, которая максимально исключает попадание воды на полуостров и позволяет улучшить меры по мелиорации. Позиция представительства и управления канала однозначна - никакой воды в Крым к деоккупации, - заявил Антон Кориневич.

Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако после воссоединения Крыма с РФ подачу воды полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и естественных хранилищ, но они в последние годы значительно обмелели из-за малого количества осадков.