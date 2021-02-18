Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в РФ Фото: Архив КП

Эксперты сервиса «Работа.ру» назвали вакансии в сфере производства, которые стали самыми привлекательными для соискателей. Причина в том, что сумма вознаграждения, которую предлагает работодатель за данную работу, является самой высокой.

Самую высокую зарплату обещают технологу отдела разработки. Хороший специалист в этой области может зарабатывать до 250 тысяч рублей.

В требованиях к вакансии отмечено, что сотрудник должен быть знаком с модификацией рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.

Дизайнер мебели на фабрике может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. От специалиста ожидают наличия опыта работы в сфере прямых продаж и знания тенденций на мебельном рынке.

А технологу на производстве готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Область работ затрагивает изготовление товаров для творчества, и соискатель должен знать, как производят пластилин и краски.

Конструктору столярных изделий предлагают зарплату в 130 тысяч рублей. Специалисту предстоит выезжать на замеры мебели, составлять чертежи и замеры.

Такую же зарплату может получать печатник на цифровом оборудовании, имеющий навык работы в графических программах.

До 115 тысяч рублей обещают мастеру-лепщику. Он будет заниматься отливкой и протяжкой гипсовых лепнин.

От 100 до 120 тысяч рублей может зарабатывать руководитель цеха шёлкотрафаретной печати по текстилю, пишет RT.

Ранее эксперты НАФИ провели опрос и выяснили, что сотрудники растеряли лояльность к руководству. Более половины трудящихся россиян не готовы рекомендовать свое место другим соискателям, но при этом не спешат искать новую работу, пишет газета «Известия».