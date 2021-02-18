Марио Фернандес играет за ЦСКА уже почти 10 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 18 февраля 2021 года, было официально объявлено о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес продлил действие своего контракта с командой. Выступающий с 2012 года за армейцев футболист, получивший гражданство РФ, теперь будет играть за армейцев до лета 2024 года, сообщила пресс-служба москвичей.

- Армейский клуб и защитник сборной России продлили соглашение, которое истекало в 2022 году. Новый контракт Марио будет действовать до окончания сезона-2023/24, - говорится в официальном сообщении армейской команды.

Марио Фернандес с 2012 года провел за ЦСКА 289 матчей, забив за это время 6 голов. Отметим, что в декабре 2020 года Фернандес получил почетную награду от "КП", став "Джентльменом года". Один из самых эмоциональных моментов карьеры Марио в России - его гол в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.