В Кремле изучают новую соцсеть Clubhouse Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле на данный момент изучают новую социальную сеть Сlubhouse, однако в целом считают достаточными уже существующие механизмы информирования о работе кремлевской администрации. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У Кремля нет официальных аккаунтов в социальных сетях», - отметил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что аккаунт в Twitter, однако это не прямой аккаунт, а «фактически зеркало информационной ленты сайта».

Как уточнил Песков, в Кремле по-прежнему считают, что «существующих механизмов по распространению и доведению информации до общественности достаточно».

Clubhouse – социальная сеть, в которой все общение происходит в голосовых чатах, так называемых комнатах, а пользоваться новой соцсетью можно только по специальным приглашениям и только на iOS.

Напомним, накануне российские интернет-площадки зафиксировали высокий спрос на приглашения в соцсеть Clubhouse на своих площадках, однако, как отметили в компаниях, инвайты носят мошеннический характер.