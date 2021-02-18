Москва объявила персоной нон грата эстонского дипломата.
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Москва выслала дипломата Эстонии. Эти действия были ответными. Эстония ранее объявила российского дипломата в Таллине персоной нон грата. Представитель российского ведомства занимался вопросами образования и культуры.
Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства", - сказала Мария Захарова.
В начале февраля Россия объявила персонами нон грата дипломатов Германии, Франции и Швеции. Представители европейских стран приняли участие в несанкционированных акциях протеста.
Ранее Мария Захарова отмечала, что действия Западных стран необъяснимы. Она призывала иностранных коллег не поддаваться истерии и вести совместные дела в конструктивном ключе. Так, она предлагала западным странам "ввести санкции против самих себя" на их попытки вмешаться во внутренние дела России.