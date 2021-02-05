ФРГ, Франция и Швеция назвали высылку дипломатов из России неоправданной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия, Франция и Швеция выразили несогласие с решением о высылке трех европейских дипломатов из России из-за участия в несаглосованных акциях 23 января. Представители стран назвали такую меру со стороны МИД РФ неоправданной и необоснованной.

«Мы считаем эту высылку неоправданной и полагаем, что это еще один аспект в отходе от принципов верховенства закона, который приходится наблюдать в России», - заявила в немецкая канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном

Глава МИД ФРГ Хайко Маас пообещал ответить на высылку немецкого дипломата из России, если Москва не пересмотрит своего решения.

Пересмотреть решение о высылке дипломатов Россию призвал и представитель внешнеполитического ведомства Европейского Союза Петер Стано. «Верховный представитель выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть» - заявил он.

В Министерстве иностранных дел Швеции назвали высылку своего дипломата «совершенно необоснованной» и сообщили, что оставляют за собой право на соответствующий ответ.

Напомним, в пятницу, 5 февраля, МИД РФ сообщило, что высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в незаконных акциях 23 января. Три европейские дипломата были объявлены «persona non grata», и должны в ближайшее время покинуть территорию страны.