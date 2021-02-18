Захарова заявила, что Россия не хочет разрывать отношения с Евросоюзом Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия не хочет разрывать отношения с Евросоюзом, однако готова к этому. Если это произойдет, то это будет выбор Брюсселя, а не Москвы, заявила в четверг, 18 февраля, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Наша позиция на протяжении долгого времени была открыта и прозрачна. Мы выступаем за взаимодействие, но оно должно быть равноправным, взаимовыгодным и взаимоуважительным. На базе международного права, Устава ООН. Мы никогда не стремились к разрыву связей с ЕС. Но мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор, - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала «Антонимы».

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к разрыву связей с ЕС, если Брюссель решит ввести санкции, создающие риски для российской экономики в чувствительных сферах.