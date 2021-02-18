Bloomberg: санкции Евросоюза против России не коснутся крупных бизнесменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые санкции Европейского союза против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, скорее всего, не коснутся крупных российских бизнесменов. Вероятно, они будут направлены на российские официальные лица и организации, которые, по мнению ЕС, «причастны к этому делу». Об этом в четверг, 18 февраля, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники из числа дипломатов.

В материале издания отмечается, что представители стран Евросоюза могут достичь договоренностей, касающихся последующего введения санкций против России, уже 22 февраля.

- Введение рестрикций могут одобрить к марту 2021 года. Первым шагом для этого станет принципиальное согласие глав МИД стран Евросоюза относительно данных мер. Среди стран ЕС введение санкций пользуется широкой поддержкой, но некоторые государства опасаются сжигать все мосты в отношениях с Россией, - сообщает агентство.

Так, в поддержку введения новых санкций выступают прибалтийские государства, Польша и Швеция, а Германия и Италия считают, что не следует «закрывать двери» для взаимодействия с Россией. По мнению последних, новые санкции могут повредить экономическим интересам Евросоюза.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если Евросоюз введет санкции, создающие риски для российской экономики в чувствительных сферах.

Сегодня глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы, в качестве предлога используя ситуацию с Алексеем Навальным.