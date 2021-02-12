Лавров: Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заявление Евросоюза о намерении ввести новые санкции в отношении России.

«Мы исходим из того, что мы готовы», - сказал глава МИД РФ в эфире программы «Соловьев-лайф», комментируя вопрос о том, идёт ли Москва к разрыву с Евросоюзом.

Лавров указал на то, что Россия не намерена терпеть новые ограничительные меры.

«Если мы ещё раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе, в самых чувствительных сферах, да», - заявил он.

Министр отметил, что Россия не хочет «изолироваться» от мира, «мировой жизни», однако подчеркнул необходимость быть готовым к этому. «Хочешь мира - готовься к войне», - добавил дипломат.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о возможности введения новых санкций в отношении России. По его словам, ограничения могут быть связаны с ситуацией в области соблюдения прав человека. Накануне в СМИ появилась информация, что в среду, 10 февраля, ЕС приступил к обсуждению новых санкций в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. По данным агентства Bloomberg, в ходе заседании, ни одно государство - член сообщества не высказало возражений против введения новых ограничений.