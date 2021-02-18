Петр Порошенко купил украинский телеканал «Прямой» Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Экс-президент Украины Петр Порошенко купил местный телевизионный канал «Прямой». Теперь владельцем канала является компания Prime Assets Capital, которая полностью принадлежит бывшему главе государства. Об этом Порошенко заявил в четверг, 18 февраля, в эфире телеканала.

Политик отметил, что «заплатил большие деньги», чтобы покрыть долги телеканала.

- Вчера я получил сообщения о том, что 19 февраля против уже бывшего главы телеканала Макеенко будут введены санкции, канал «Прямой» будет закрыт. Сегодня утром мне позвонил Макеенко и попросил помощи в защите телеканала. Я заключил, что свобода слова и стандарты работы журналиста на телеканале будут сохранены, - заявил Петр Порошенко.

Напомним, что накануне украинский президент Владимир Зеленский ввел ограничения в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов, а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Интересно, что Петр Порошенко эти санкции поддержал, заявив, что они являются «оружием российской информационной войны против Украины».