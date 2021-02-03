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Порошенко поддержал санкции Зеленского против украинских телеканалов

Бывший президент Украины заявил, что это решение направлено на защиту страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Порошенко поддержал санкции Зеленского против украинских телеканалов

Порошенко поддержал санкции Зеленского против украинских телеканалов

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Экс-президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции действующего главы государства Владимира Зеленского против трех местных телеканалов. Об этом политик заявил в среду, 3 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook.

- Это решение СНБО направлено на защиту Украины, политически мы его поддерживаем. Эти каналы стали откровенным оружием российской информационной войны против нашего государства, - написал Петр Порошенко.

Бывший украинский президент напомнил также, что в своем время он принял решение о запрете российских каналов и социальный сетей на территории Украины.

Напомним, Зеленский накануне ввел санкции в отношении украинской телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов, а также компании «Новости 24 часа» телеканал NewsOne.

В этот же день стало известно, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в украинской Верховной раде инициирует процедуру импичмента действующего главы государства.