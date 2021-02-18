Суд над россиянином Фирсовым в США перенесли на 24 мая

Россиянину грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в сумме около 250 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин Кирилл Фирсов в следующий раз предстанет перед судом в Соединенных Штатах 24 апреля. Именно на этот день перенесли слушания по приговору гражданину России, который ранее признал себя виновным в киберпреступлениях, совершенных на территории США.

Изначально судебное заседание по этому вопросу было назначено на 12 апреля, начало разбирательства в суде Южного округа штата Калифорния перенесли более чем на месяц по просьбе адвоката россиянина. Дело в том, что в апреле Фирсов должен будет участвовать в другом судебном процессе в штате Нью-Йорк. Сторона обвинения не возражала.