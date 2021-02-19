Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии – Собянин

Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавирусной инфекции в российской столице пошла на спад. Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку на фоне эпидемии. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил московский мэр Сергей Собянин в личном блоге на своем официальном сайте.

- Впереди еще много работы, но уже очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что врачи в Москве не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования, - написал градоначальник.

Мэр объяснил, что еще в 2011-2013 годах в Москве провели полное переоснащение городских больниц и поликлиник, закупив наиболее современное оборудование. Так, во время пандемии коронавируса новые томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику пневмонии и своевременное лечение пациентов.

Сергей Собянин отметил, что до 2023 году московские клиники получат еще шесть тысяч единиц новейшего оборудования.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России удается сдерживать, но риск заразиться инфекцией в стране все еще достаточно большой.