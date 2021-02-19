Bloomberg рассказал о новом списке санкций США по «Северному потоку — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация американского президента Джозефа Байдена сегодня представит Конгрессу США доклад о новых санкциях против проекта «Северный поток — 2». Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

В документе, по данным издания, указаны новые ограничения, которые коснутся небольшого числа российский организаций. А вот немецкие компании под санкции вряд ли попадут: государственный секретарь США Энтони Блинкен не хочет вводить ограничения против Германии и считает более важным найти дипломатическое решение вопроса.

- Руководитель Государственного департамента США апеллирует к тому, что государству следует оправиться от того ущерба, который она понесла при предыдущем президенте Трампе, которые исповедовал подход «Америка на первом месте», - говорится в материале агентства.

Сообщается также, что администрация Трампа в последние дни нахождения у власти разрабатывала новые санкции против ФРГ, однако реализовать их не успела.

Ранее Bloomberg сообщал, что новые санкции ЕС против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, вероятно, не коснутся крупных российских бизнесменов: по данным издания, они затронут только лица и компании, которые «напрямую причастны к этому делу».