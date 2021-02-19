Центробанк РФ призвал банки ускорить переход на Систему быстрых платежей Фото: Мария ЛЕНЦ

Центробанк России в письме к кредитным организациям призвал ускорить переход на Систему быстрых платежей. Речь идет о платежах по QR-коду, переводах от юридических лиц физическим, а также переводах между физическими лицами по запросу получателя денежных средств. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает издание РБК, ссылаясь на копию документа.

- Большое количество банков запланировало мероприятия по подключению сервисов c2b/b2c, c2cpull на дату, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам. Это увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков. Кредитным организациям необходимо около 35-60 суток на расширение Системы быстрых платежей, - говорится в письме.

В Банке России напомнили, что значимые кредитные организации должны внедрить данную систему к октябрю текущего года, а банки с универсальной лицензией — к апрелю 2022-ого. Однако, как заявил представитель регулятора, многие банки откладывают эти процедуры на последний момент из-за риска, что клиенты не смогут осуществлять данные платежи.

Напомним, в России Систему быстрых платежей запустили в начале 2019 года. С помощью данной технологии можно делать переводы по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду.