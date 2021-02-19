Биткоин побил очередной рекорд Фото: REUTERS

Стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический рекорд. 19 февраля криптовалюта впервые превысила отметку в 53 тысячи долларов. За последние двенадцать часов цена биткоина возросла на 2,3 тысячи. Об этом свидетельствует данные торговой площадки Binance.

Напомним, резкий рост биткоина начался в декабре. 16-го числа криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. С тех пор биткоин успел подорожать более, чем вдвое. Сейчас он чуть ли не каждый день бьет рекорды по стоимости.

Между тем создатель Tesla и SpaceX Илон Маск достаточно скептически высказался относительно биткоина. По его словам, инвестиции полутора миллиардов долларов в криптовалюту были безрассудством со стороны компании.

- Биткоин - почти такая же ерунда, как и бумажные деньги. Главное слово - "почти", - заключил Илон Маск.