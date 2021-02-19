Илон Маск назвал "безрассудством" инвестиции Tesla в биткоин

Илон Маск заявил, что инвестирование в биткоин ненамного лучше, чем владение обычными деньгами, но и эта небольшая разница сделала его лучшим активом для хранения сбережений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что инвестиции полутора миллиардов долларов в биткоин были безрассудством со стороны компании из индекса S&P500, куда входят 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США.

- Я не инвестор, я инженер, - напомнил Маск в своём Twitter.

Глава Tesla также отметил, что действия компании не отражают его мнение напрямую, а биткоин - это "попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах".

- Когда у бумажной валюты отрицательная реальная доходность, только дурак не будет искать что-то другое. Биткоин - почти такая же ерунда, как и деньги. Главное слово - "почти", - добавил Илон Маск.

В феврале, как сообщал сайт KP.ru, стоимость биткоина несколько раз побила исторический рекорд. Эксперты в начале предположили, что курс криптовалюты вырос после того, как компания Tesla заявила о своих планах использовать биткоин для оплаты своих продуктов.