Лавров заявил, что отношения России и ЕС разорваны «в клочья» из-за предвзятости

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Нормальным отношениям Москвы и Брюсселю мешает предвзятость. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что если говорить словами бывшего президента США Барака Обамы, то можно сказать, что эти отношения разорваны «в клочья».

«Предвзятость (мешает), по большому счету», - сказал глава МИД РФ в интервью РБК ТВ.

Лавров напомнил, что, когда давал интервью Владимиру Соловьеву, на его вопрос о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом он ответил утвердительно. Как уточнил министр, это было связано с тем, что «отношений не осталось уже». «Как однажды высказывался бывший Президент США Обама, отношения разорваны "в клочья"», - добавил он.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, отметив, что российская сторона не намерена терпеть новые санкции. Позже в Кремле пояснили, что Лавров говорил о том, что Москва должна быть готова к враждебным шагам со стороны Брюсселя, и готова к разрыву отношений, если он состоится по инициативе ЕС, однако хочет развивать отношения с ним.