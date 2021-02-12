Кремль указал на искажение слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС Фото: REUTERS

СМИ неправильно интерпретировали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, допустившего разрыв отношений с Евросоюзом. Такое заиление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, Москва должна быть готова к враждебным шагам со стороны Брюсселя, но при этом хочет развивать отношения с ним

«Средства массовой информации ставший сенсационным заголовок подают без контекста … это ошибка, которая именно меняет смысл … мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да - мы будем готовы», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что сложившиеся представление о том, будто Россия сама будет инициировать разрыв отношений с Евросоюзом, в корне неверно. По его словам, Москва пойдет на этот шаг только в случае наращивания санкционного давления, «если безумие возобладает, и подобные недружественные проявления будут иметь место».

«Там есть голоса, которые, наверное, можно только с оторопью слушать, но есть и трезвые голоса. Поэтому, какая точка зрения там возобладает, пока трудно сказать», - добавил он.

В МИД РФ также уточнили, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, но российская сторона призывает к сотрудничеству.

«Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», - приводит ТАСС комментарий ведомства.