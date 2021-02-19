Князь Монако обратился к России с просьбой о поставках вакцины "Спутник V" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интерес к российской вакцине от коронавируса продолжает расти, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, буквально на днях князь Монако Альбер II обратился к России с просьбой поставить "Спутник V" для всего населения княжества.

- После того, как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе вынуждены признавать, что вакцина хорошая, - сказал министр в интервью РБК-ТВ.

Тем не менее, Лавров отметил, что сейчас еще продолжаются попытки дискредитировать российскую вакцину.

- Буквально вчера читал довольно двусмысленное заявление Президента Франции Э.Макрона, где он определил нас с китайцами в разряд тех, кто пытается получить какие-то преимущества на мировой арене за счет своих медицинских достижений. Позавчера было выступление главы Еврокомиссии У. фон дер Ляйен с очень негативным подтекстом в отношении поставок российской вакцины в другие страны.

Напомним, на данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Третья на подходе - препарат от Центра имени Чумакова должны зарегистрировать 20 февраля. Препарат получил название "Ковивак". Кроме того, запланировано широкомасштабное тестирование вакцины на добровольцах. В испытаниях примут участие три тысячи человек.