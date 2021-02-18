Вакцину от COVID-19 центра имени Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля

Регистрация третьей российской вакцины от коронавируса ожидается 20 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

Регистрация третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции – препарата от Центра имени Чумакова РАН, ожидается 20 февраля 2021 года. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Отмечается, что также запланировано широкомасштабное тестирование данной вакцины от коронавируса на добровольцах. В исследованиях примут участие три тысячи человек.

На первой фазе тестирования прививку уже получили 200 добровольцев. Нежелательных реакций или побочных эффективно после вакцинации у них не зафиксировали. Вторая фаза исследования началась в декабре минувшего года в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове, в ней приняли участие еще 200 человек.

Как сообщал сайт kp.ru, российское министерство здравоохранения в январе 2021 года получило от центра имени Чумакова документы для регистрации вакцины. Препарат называется «Ковивак».

Напомним также, что сегодня стартуют международные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Испытания пройдут в десяти московских поликлиниках.