Более половины россиян хотят, чтобы государственных праздников было больше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как россияне относятся к государственным праздникам. Оказалось, что большинство хотели бы, чтобы таковых стало больше.

За увеличение числа оплачиваемых выходных дней высказались 54 процента респондентов.

Сторонников праздников больше среди женщин ( 57%), чем среди мужчин (51%). От возраста респондентов тоже зависит отношение к данному вопросу. Молодые люди активнее поддерживают появление новых праздничных дней, а среди людей постарше – большинство против.

В категории до 34 лет за высказались 62%, а среди тех, кто старше - 44%. Возрастная категория от 45 лет и старше выступила против введения дополнительных выходных дней.

Вариант против изменения существующего календаря выбрали 29% участников опроса.

Всего в исследовании приняли участие 1,6 тысяч представителей экономически активного населения их всех округов страны, сообщает RT.

Ранее в Роструде напомнили, что выходные начнутся 21 февраля и продлятся до 23 февраля включительно. В связи с этим послепраздничная неделя будет включать в себя всего три рабочих дня — с 24 по 26 февраля, пишет ФАН.