Прощание с Андреем Мягковым проходит в МХТ им. Чехова

Проститься с актером пришли его близкие, друзья и коллеги Фото: Иван МАКЕЕВ

В МХТ имени Чехова проходит прощение с артистом Андреем Мягковым. В этом театре актер прослужил более 30 лет, сыграл множество ролей и даже поставил несколько собственных спектаклей.

К зданию театра подходят сотни людей с цветами. Проститься с актером пришли его близкие, друзья и коллеги.

Над сценой театра установлен экран, на котором сменяют друг друга черно-белые снимки Андрея Мягкова. На самой сцене многочисленные венки: от президента России Владимира Путина, министра культуры Ольги Любимовой, киноконцерна «Мосфильм» и других московских театров.

После церемонии прощания пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, Андрей Мягков умер18 февраля на 83-м году жизни. Звезда "Иронии судьбы" и "Служебного романа" скончался на руках у жены Анастасии Вознесенской. Смерть актера оказалась абсолютно внезапной. Ночью он потерял сознание, после чего скончался. Жена вызвала скорую, но врачи уже ничего не успели сделать. Как сообщили позже, причиной смерти Мягкова стала острая сердечная недостаточность.