Звезда "Иронии судьбы" Андрей Мягков умер на руках у жены

Андрей Мягков скончался на руках у жены Анастасии Вознесенской. Фото ТАСС/ Александр Куров

В Москве умер актер Андрей Мягков. Звезда "Иронии судьбы" и "Служебного романа" скончался на руках у жены Анастасии Вознесенской. Любимому миллионами артисту было 82 года.

Смерть Андрея Мягкова была внезапной. Актер потерял сознание ночью и скончался в своей квартире на улице генерала Ермолова в центре Москвы на руках у жены Анастасии Вознесенской. Она вызвала "скорую", но врачи не смогли спасти актера. По предварительным данным, артист умер от острой сердечной недостаточности. Печальную новость о смерти звезды сообщили в МХТ им. Чехова.

Мягков и Вознесенская были вместе более 50 лет. Познакомились еще студентами Школы-студии МХТ. Причем если по фильму "Ирония судьбы" герой Мягкова - москвич, приезжает в Ленинград и влюбляется в ленинградку, то в жизни вышло наоборот - Андрей Васильевич, уроженец Ленинграда, приехал в Москву учиться, где и встретился со своей Настей, москвичкой. С тех пор они не расставались.

Вместе в 1965 году они поступили в театр "Современник", вместе в 1977 году ушли из него в МХТ. Так получилось, что пара не стала родителями. "Своих детей не довелось иметь именно из-за профессии. Своя жизнь как-то невольно уходит на второй план, ты о ней меньше думаешь", - отмечал при жизни Андрей Васильевич.

Андрей Мягков, греческий режиссер Космас Хатзииоаннидис и заслуженная артистка России Анастасия Вознесенская. Фото: фотохроника ТАСС.

Любимец миллионов впервые появился на экранах в 1965 году в роли Чеснокова в комедийном фильме "Похождения зубного врача". Огромную популярность Мягкову принесло сотрудничество с Эльдаром Рязановым. Актер блистал в его картинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс".

Последние 10 лет Мягков не снимался. "Боевики, драки, бесконечный экшен - кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком", - сокрушался знаменитый артист.

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