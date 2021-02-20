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Политика

Песков напомнил о равных правах и законах, комментируя дело Навального

В Кремле оценили возможное влияние приговора Навальному на политику в России
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Кремле оценили политические перспективы Навального

В Кремле оценили политические перспективы Навального

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России достаточно плюрализма, и у власти много оппонентов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также назвал это нормой, комментируя журналистам возможность влияния приговора Алексею Навальному на политику в России.

Говоря о политических перспективах Навального Песков заявил, что в России все имеют равные права. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил о существовании законов, которые регламентируют участие граждан в избирательном процессе.