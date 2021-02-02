Суд над Алексеем Навальным 2 февраля 2021 года: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Алексей Навальный во вторник, 2 февраля, предстанет перед судом при большом стечении народа. Для него специально выделили самый просторный зал Мосгорсуда с вместительной клеткой, в каких обычно судят целые группы злоумышленников. Но это вовсе не потому, что его считают особо опасным преступником. Просто в Симоновском суде столицы не оказалось помещения, где смогли бы поместиться все журналисты, пожелавшие первыми услышать приговор блогеру-оппозиционеру. И районному судье пришлось пойти на встречу СМИ и согласиться провести выездное заседание в Мосгорсуде, где и будет рассмотрена замена условного срока Навальному на реальный.

Кстати, также пошли навстречу и адвокатам подсудимого, суд перенес заседание с 10.00 на 11.00, чтобы они имели возможность пообщаться с подзащитным перед его началом.

Есть надежда, что процесс не отнимет много времени. Судебный приговор Навальному по уголовному делу "Ив Роше" уже состоявшийся: он был осужден шесть лет назад "за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем". Тогда ему дали 3 года и 6 месяцев колонии с испытательным сроком 5 лет, но в 2017 году к испытательному сроку ему накинули еще год (до 29 декабря 2020 года).

Алексей Навальный все это время был обязан являться на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию не реже двух раз в месяц. Но "берлинский пациент" нарушил это условие и долгое время без уважительной причины продолжал находиться в Германии, где снимал свой очередной фильм-"разоблачение".

Поэтому 17 января после возвращения из Берлина в Шереметьево Навального задержали прямо в аэропорту и решением суда отправили под арест в "Матросскую тишину" до 15 февраля. Так что никакой политики в деле нет.

В понедельник Генпрокуратура России заявила, что поддерживает все требования ФСИН по замене Навальному срока на реальный и считает представление законным и обоснованным. Навальному грозит 3,5 года колонии. Месяц, который он провел под арестом, ему должны учесть.

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