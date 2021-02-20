Навального завели в зал суда на оглашение приговора по делу о клевете

Судья начал зачитывать приговор по делу Алексея Навального Фото: REUTERS

В субботу, 20 февраля, проходит заседания по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете ветерана Великой Отечественной Войны. Всех пригласили в зал суда, где судья Вера Акимова зачитает приговор блогеру.

На руках блогера наручники. Об этом говорит положено по закону: когда подсудимому зачитывают приговор, он должен быть в наручниках.

Напомним, Навального, осужденного на 3,5 года по делу «Ив Роше», также обвиняют в клевете ветерана Великой Отечественной Войны. В начале июня блогер опубликовал в своём Twitter ролик телеканала RT, в котором 15 человек высказывались за принятие поправок к Конституции России. Среди них были известные спортсмены, актёры, политики и военные, а также ветеран ВОВ.

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», - заявил тогда Навальный.

Сайт KP.ru ведёт онлайн-трансляцию заседания суда.