Отец убитых матерью детей узнал о трагедии от приехавшей на вызов скорой

Москвичка задушила своих детей 3 и 11 лет за полчаса до прихода мужа с работы Фото: Иван ВИСЛОВ

Отец детей, задушенных матерью в Москве, узнал о том, что сын и дочь погибли, когда к ним домой приехала бригада скорой помощи, сообщили сайту KP.ru в правоохранительных органах.

По данным источника, Игорь Жлобов поздно вернулся с работы, решил, что дети и жена уже спят, и не стал заходить в детскую. Когда он ужинал на кухне, в квартиру постучали врачи скорой помощи. Мужчина ответил, что не вызывал скорую, но ему ответили, что вызов поступил от женщины.

- Я зашел в комнату, стал аккуратно будить жену, почувствовал, что рука мокрая – это была кровь. Алина лежала на кровати, рядом с ней сын и нож, - рассказал Игорь Жолобов.

Напомним, вчера, 20 февраля, 36-летняя Алина Жлобова убила двух своих детей в квартире дома на Ясном проезде. По предварительной версии, у матери случился нервный срыв, она задушила подушкой 11-летнюю дочку и трёхлетнего сына, а затем пыталась покончить жизнь самоубийством, но пришла в себя и вызвала скорую.