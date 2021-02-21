Москвичка задушила своих детей 3 и 11 лет за полчаса до прихода мужа с работы

В районе Южное Медведково всю ночь работают криминалисты, которые пытаются понять мотивы дичайшего убийства – 36-летняя мать собственными руками задушила детей 3 и 11 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В районе Южное Медведково всю ночь работают криминалисты, которые пытаются понять мотивы дичайшего убийства – 36-летняя мать собственными руками задушила детей 3 и 11 лет. Ход расследования уголовного дела взял под личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.

- В квартире жилого дома на Ясном проезде обнаружены тела малолетних брата и сестры, проживавших с родителями, - подтвердили в прокуратуре Москвы.

После убийства пришла в себя

Москвичке Алине Жолобовой 36 лет. Замужем. С 40-летним супругом Игорем у нее двое детей – старшей дочке 11 лет, младшему сыну 3 года. Со стороны нормальная семья. Живут вместе в законном браке уже 13 лет. Оба граждане России. Он – айтишник в магазине брендовой одежды, она – после декрета не вышла на работу в магазин, но весь быт и дети были на Алине – сама водила дочку в школу, а сына в сад. Но вечером 20 февраля, находясь в квартире на Ясном проезде, Алина своими руками убила двух малолетних детей.

- У женщины, по предварительной информации, был нервный срыв, после убийства детей она нанесла и себе повреждение. Но после всего содеянного пришла в себя и вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть детей, а женщину с многочисленными порезами забрали в больницу, она находится в реанимации, - рассказали в правоохранительных органах.

После того, как врачи дадут одобрение, следователи проведут допрос.

Отец не хотел никого будить

Следователи, прибывшие в квартиру сразу же после сообщения от медиков, на месте допросили отца и соседей семьи.

- Мужчина находится в стрессовой ситуации, плачет. Он говорит, что пришел с работы, посчитал, что члены семьи благополучно спят и не стал будить жену, пошел ужинать на кухню, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Игорь Жолобов пришел с работы довольно поздно, поэтому даже не стал включать свет в детской комнате.

- Минут через 20 в дверь постучала бригада медиков. Я им еще говорю, что мы скорую не вызвали. Они сказали, что звонил женский голос. Я зашел в комнату, стал аккуратно будить жену, почувствовал, что рука мокрая – это была кровь. Алина лежала на кровати, рядом с ней сын и нож, - рассказал отец семейства Игорь Жолобов.

Игорь Жолобов пришел с работы довольно поздно, поэтому даже не стал включать свет в детской комнате.

Соседи: семья не конфликтная

Следователи продолжают работать на месте. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

- Нормальная семья. Приветливые, всегда здоровались. В тот вечер мы не слышали, чтобы были крики или шум. Никто там не дрался, - говорит соседка семьи.

По данным «КП», семья не стояла на психиатрическом учете, к родителям не приходили органы опеки или другие контролирующие органы. Дети всегда были ухожены. Игорь Жолобов один раз привлекался за распитие алкоголя в общественном месте – выписали штраф 500 рублей, а Алина никогда не попадала в криминальные сводки.

- Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье №105 УК РФ «Убийство двух малолетних», - рассказали в Следственном комитете по Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка сломала москвичке нос мобильным телефоном в метро

Хулиганка швырнула мобильник в лицо незнакомой женщине (подробности)