МИД Китая призвал США отменить санкции для улучшения отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КНР призывает американскую администрацию отменить завышенные ввозные пошлины на импорт из страны и санкции против китайских организаций и исследовательских структур для скорейшего улучшения между двумя государствами. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил министр иностранных дел Китая и член Государственного совета КНР Ван И.

- Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты как можно быстрее скорректируют свой курс, отменив необоснованные пошлины на товары из нашей страны, а также свои односторонние санкции против компаний, исследовательских и образовательных институтов Китая. Также мы надеемся, что американская сторона откажется от иррационального курса на подавление технологического прогресса нашего государства, - отметил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И подчеркнул, что это сформирует необходимые условия для сотрудничества между Штатами и КНР. Министр добавил также, что китайская сторона готова сотрудничать с Соединёнными Штатами в области борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и изменением климата, а также в области содействия восстановлению экономики в мире.