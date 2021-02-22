Цена на медь превысила $9 тысяч впервые за десять лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ходе сегодняшних торгов на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, цена на медь показала резкий рост на 3,49 процента, стоимость металла достигла отметки в 9,294 тысячи американских долларов за тонну. Об этом в понедельник, 22 февраля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Отмечается, что стоимость меди превысила отметку в десять тысяч долларов за одну тонну впервые за почти десять лет – с сентября 2011 года.

Накануне заместитель генерального директора Уральской горно-металлургической компании Олег Брагин в ходе выездной сессии Веронского евразийского экономического форума в Екатеринбурге спрогнозировал, что до 2030 года биржи ждет уверенный рост цен на медь.

Как сегодня сообщал сайт kp.ru, на открытии торгов Московской биржи в этот понедельник курс евро впервые с 12 февраля текущего года поднялся выше 90 рублей.