Курс рубля на 22 февраля 2021: евро выше 90 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов Московской биржи в этот понедельник курс евро впервые с 12 февраля текущего года поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 22 февраля 2021 года.

В 10:06 по московскому времени евро находился на отметке в 90,05 рубля, показывая рост на 0,19 процента. В это же время американская валюта выросла в цене на 0,35 процента, достигнув отметки в 74,34 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов показал рост на 0,04 процента до 3447,57 пункта, а индекс РТС – на 0,06 процента до 1466,66 пункта.

Как ранее писал сайт kp.ru, в американских долларах мировые центральные банки хранят примерно 60 процентов своих валютных резервов, в евро – около 20 процентов. Американская и европейская валюты являются крупнейшими резервными, однако эксперты советуют обратить внимание и на другие валюты, в которых лучше хранить свои сбережения. Например, аналитик Владимир Верещак рекомендовал обратить внимание на китайский юань и японскую йену.