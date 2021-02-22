Астроном оценил опасность приближения крупного астероида к Земле

Астероид размером со стадион приближается к Земле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Институт астрономии РАН Дмитрий Вибе в эфире радио "Комсомольска правда" оценил опасность приближения к Земле астероида, чей размер сравним с большим стадионом.

По мнению ученого, на самом деле никакой важности предстоящее сближение с космическом телом нашей планеты это не представляет.

- Оно (сближение) не представляет собой никакой опасности. Оно фактически не представляет собой даже какого-то значимого события, - отметил Вибе.

Специалист напомнил, что вокруг Земли постоянно летают различные по своему размеру тела Солнечной системы, в том числе и те, которые гораздо крупнее этого астероида.

- Происходит это иногда по несколько раз в день. Время от времени некоторые из этих тел почему-то оказываются в зоне внимания прессы. И тогда они попадают в новости. Но на самом деле их очень много. Наверное, сообщать о каждом из них было бы попросту даже и невозможно, - рассказал исследователь.

Ранее сайт kp.ru писал, что сегодня к поверхности нашей планеты приблизится большой астероид. Его размер специалисты сравнивают с размером стадиона. Астероид 2020 XU6 диаметром примерно в 213 метров приблизится к Земле на расстояние около четырех миллионов километров.