Астероид размером со стадион приближается к Земле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня к поверхности нашей планеты приблизится большой астероид. Размер космического объекта можно сравнить с размером стадиона, сообщает в понедельник, 22 февраля, научно-исследовательский центр НАСА JPL.

В соответствии с расчетами ученых, астероид 2020 XU6 диаметром примерно в 213 метров приблизится к Земле на расстояние около четырех миллионов километров. Мимо нашей планеты сегодня также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (ближайшее расстоянием составил около 5,6 миллиона километров), а также астероид 2021 CC5 диаметром 40 метров. Последний подойдет к Земле на расстояние около 6,9 миллиона километров.

В минувшие выходные мимо планеты пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1 диаметром десять и 61 метр соответственно.

Ранее эксперты НАСА предупреждали о потенциально опасном астероиде 2020 WU5, которые приблизился к земле в январе текущего года. Диаметр астероида составлял около от 0,5 до 1,1 километра – это можно сравнить с высотой одной или двух Останкинских башен.