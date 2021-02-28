Премьер-министр и президент Венгрии привились от коронавируса китайской вакциной Sinopharm

Виктор Орбан Фото: REUTERS

Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины от коронавирусной инфекции Sinopharm. Таким же препаратом привился венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который призвал доверять венгерским врачам и системе здравоохранения.

«Давайте доверять нашим врачам, нашей системе здравоохранения», - приводит издание Hungary Today слова главы правительства Венгрии.

Программа вакцинации в Венгрии началась в конце декабря прошлого года. К концу февраля текущего года в стране привились более 500 тысяч человек, что составляет 5,3 процента населения республики. Китайской вакциной Sinopharm в Венгрии начали прививать с 24 февраля.

Напомним, в Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии завершил официальные исследования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и окончательно одобрил применение российской вакцины на территории страны 7 февраля, а вакцинация российским препаратом началась 11 февраля/