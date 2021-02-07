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Венгрия окончательно одобрила применение вакцины "Спутник V"

Национальный центр общественного здравоохранения страны завершил официальные исследования препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Венгрия окончательно одобрила применение вакцины "Спутник V"

Венгрия окончательно одобрила применение вакцины "Спутник V"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии завершил официальные исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и окончательно одобрил ее применение на территории страны. Об этом сообщил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер.

«Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer - BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена ещё одна вакцина [«Спутник V»]», - сообщил министр на своей странице в Facebook, отметив, что теперь у страны есть четыре препарата для борьбы с COVID-19.

Как отметил Каслер, российская вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться.

Напомним, 21 января, Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации «Спутник V» в Венгрии. Препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры. На следующий день, стало известно о заключении договора на поставку российской вакцины. Российский препарат будет поставляться в страну в три этапа. В первый месяц Венгрия должна получить 300 тысяч доз вакцины, во второй - полмиллиона, и в третий - 200 тысяч.

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